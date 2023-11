Adventszeit in Wermelskirchen 1500 neue LED-Lichter strahlen

Anschaffen konnte der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) die insgesamt 60 Lichterketten, die jeweils 30 Meter lang und je mit 60 Lichtpunkten bestückt sind, mit Unterstützung durch Fördermittel aus dem städtischen Verfügungsfonds zur Belebung der Innenstadt. Damit hat der beliebte Mammutbaum, der als ein Wahrzeichen von Wermelskirchen gilt, mehr als doppelt so viele Lichter wie in den Vorjahren, denn zuletzt waren es 700.