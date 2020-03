Loches-Platz in Wermelskirchen : Übernächste Woche rollen die Bagger an

Das ehemalige Norma-Gebäude ist größtenteils entkernt, nun sind die Arbeiter im einstigen Ärztehaus. Ende April soll nichts mehr an die Gebäudekomplexe erinnern. Für den neuen Einzelhandelsschwerpunkt gibt es bereits viele Mieter.

Beim zweiten Gebäude, in dem das Ärztehaus untergebracht war, beginnen die Entkernungsarbeiten. Dort sind die Fenster als sichtbares äußeres Zeichen noch vorhanden. Das wird sich in den nächsten Tagen aber ändern. Gerodet wurden inzwischen alle Bäume auf dem Gelände, auch die auf der Grenze zur Umgehungsstraße. Autofahrern dürfte der neue Ausblick in den vergangenen Wochen aufgefallen sein. Später will die Grundbesitz GmbH der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg als Investorin neue Bäume pflanzen.