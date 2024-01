Kultur in Wermelskirchen Neuanfang für „LitAmAbend“ in der Galerie „Markt 9“

Vorleser Martin De Giorgi hatte es sich im hinteren Raumteil vor den Fenstern an seinem eigenen Tisch gemütlich gemacht. „Im Grunde genommen wird das bekannte und bewährte Format einfach weitergeführt, nur eben an einem neuen Ort. Es ist ein Vorleseabend, keine Autorenlesung“, sagte Martin De Giorgi.

Hintergrund für den Wechsel der Wirkungsstätte sei kein Streit oder andere Differenzen gewesen – schlicht die Nachfrage von unterschiedlicher Seite, ob „LitAmAbend“ nicht auch einmal an einer anderen Stelle stattfinden könne. „Ich habe jetzt heute schon mehrfach gehört, wie schön es ist, dass der Abend mehr im Zentrum stattfindet. Nicht, dass das Haus Eifgen dafür nicht geeignet wäre, aber gerade, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist es schon etwas weiter abgelegen“, bemerkte Martin De Giorgi. Das bedeute aber nicht, dass das Format von nun an nie wieder im Haus Eifgen stattfinden werde – und auch nicht, dass es neben der Kunstgalerie keine weiteren Veranstaltungsorte geben könne. „Ich wurde von unterschiedlichen Vereinen und Institutionen angesprochen. Aber die nächsten Monate wird es auf jeden Fall einen regelmäßigen Termin hier im ‚Markt 9’ geben“, sagte Martin De Giorgi, ehe er sich auf seinen Vorlesesplatz setzte.