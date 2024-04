Angebot im Wielquartier in Wermelskirchen Kinder singen für Senioren im Nachbarschaftstreff

Als die Kinder am Mittwochnachmittag neben einigen Klassikern schließlich das Gummibären-Lied zum Besten gegeben haben, steht eine kleine Pause an. Das Familienzentrum hat Kuchen und Muffins mitgebracht und Kaffee gekocht. Die Kinder kommen an den Tischen mit den Senioren ins Gespräch. „Ich finde es schön hier“, sagt Greta. Die Fünfjährige liebt es, zu singen. Freundin Mara hat sich gerade einen Muffin geschnappt: „Und ich finde es schön, dass die Leute hier so froh sind“, sagt die Sechsjährige.