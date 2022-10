Ehrenamt in Wermelskirchen : Kay Büsing organisiert Helferbörse

Kay Büsing organisiert die neue Helferbörse in Dabringhausen und will möglichst viele Helfer gewinnen. Foto: Büsing/privat

Wermelskirchen Unter dem Dach der „Miteinander in Dabringhausen“ gGmbH soll für das Dawerkuser Dorf eine organisierte Nachbarschaftshilfe entstehen. Ein erstes Treffen am 21. Oktober stellt dafür die Weichen.

Helfen, unterstützen, zusammenstehen. Das ist die Idee von Nachbarschaftshilfen oder Helferbörsen auf Basis von freiwilligem bürgerschaftlichem Engagement. Aber: Zielgerichtete Hilfe will organisiert sein, denn Helfer und Hilfesuchende müssen zusammmenfinden. Darum will sich Kay Büsing in Dabringhausen kümmern. Der 64-Jährige will für das Dawerkuser Dorf eine Helferbörse auf den Weg bringen, hat für seine Initiative unter dem Dach der „Miteinander in Dabringhausen“ gGmbH, der das „Markt 57“-Gebäude gehört, einen passenden Partner gefunden: „Das Konzept der Helferbörse passt wunderbar zu der ‚Miteinander’-Idee“, sagt Kay Büsing im Gespräch mit unserer Redaktion.

In anderen Städten existierten bereits gut funktionierende Helferbörsen, sagt Kay Büsing: „Zum Beispiel in Radevormwald, wo ich einiges für die Organisation abkupfern durfte.“ Nachbarschaftshilfe und gegenseitige Unterstützung seien immer wichtig, meint Büsing: „Und die brauchen wir in der jetzigen Zeit erst recht.“

INFO Wermelskirchener nutzen „Nebenan“-App Drei Mal „Nebenan“ In Wermelskirchen haben sich über die Internet-Plattform und App „Nebenan“ bereits drei Nachbarschaften für den Austausch von Hilfe und Unterstützung formiert. Die Gruppe „Wermelskirchen“ mit 118 Beteiligten wird von der Plattform als „Besonders aktiv“ gelobt. In der Gemeinschaft „Hünger / Pohlhausen“ sind 31 Nachbarn (Stand: 7. Oktober), in der Gruppe „Braunsberg/Schwanen/Eich“ 85 Nachbarn registriert. nebenan.de/hood/

wermelskirchen Freiwilligenbörse Die Wermelskirchener Freiwilligenbörse hat sich auf die Vermittlung zwischen denjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, und Vereinen, Gruppen sowie Institutionen, die ehrenamtliche Helfer suchen, spezialisiert. freiwilligenboerse-wk.de

Die neue Initiative soll die Nachbarschaftshilfe im Dorf für jeden erreichbar machen, wünscht sich Kay Büsing. Die Idee sei nicht neu: Jeder kann unter einer Telefonnummer seinen Bedarf an Hilfestellung melden und bekommt, wenn es einen geeigneten Helfer gibt, Unterstützung.

Um das Thema für Dabringhausen ins Rollen zu bringen, laden Büsing und ‚Miteinander‘ für Freitag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr in das Restaurant „Markt 57“ in Dabringhausen ein. „An diesem Abend sollen sich diejenigen einfinden, die Interesse daran haben, als Helfer ansprechbar zu sein“, blickt Kay Büsing aus: „Aus der Erfahrung bereits existierender Einrichtungen kann man damit rechnen, dass vorzugsweise Fahrten zum Arzt, Hilfe bei Formularen, Unterstützung bei kleinen Einrichtungsproblemen, Gartenarbeiten oder Einkäufe angefragt werden.“ Grundsätzlich wolle er aber nichts vorab ausschließen. „Es könnte ja sein, dass jemand zum Einsatz kommt, der anderen etwas vorliest, wenn diese es nicht selbst können“, skizziert der Helferbörsen-Organisator, der seit einem Jahr in Rente ist und zuvor beruflich als Ingenieur für ein großes Chemieunternehmen in der Region tätig war: „Die Hilfeleistung erfolgt ehrenamtlich, wodurch Haftungsfragen juristisch sehr klar geregelt sind“. Um der Helferbörse zu helfen, seien Spenden willkommen, die über die „Miteinander in Dabringhausen“ gGmbh auch bestätigt werden könnten.

„Wer bereit ist, für gelegentliche Anfragen zur Verfügung zu stehen, ist willkommen, bei unserem ersten Treffen seine Kompetenzen und zeitlichen Freiräume zu benennen. Dann können auch Details erörtert und Fragen beantwortet werden“, blickt Kay Büsing auf die Helferbörsen-Runde am 21. Oktober aus: „Wenn sich eine hinreichend große Gruppe findet, die den zu erwartenden Anfragen gerecht wird, soll eine Bekanntgabe der Einsatzmöglichkeiten der Helferbörse folgen, die sich dann an die Hilfesuchenden richtet.“

Eine Konkurrenz zu online arbeitenden Gruppen wie der „nebenan“-App wird es nicht geben, ist Kay Büsing überzeugt: „Wir sehen uns eher als Ergänzung. Schließlich ist das Ziel, dass jeder das Angebot zur Hilfeleistung erreichen kann, auch wenn er oder sie keinen Computer oder kein Smartphone besitzt oder mit der Internet-Nutzung nicht allzu sehr vertraut ist.“

Die Idee einer Helferbörse für Dabringhausen habe Hans-Erwin Hermann von der Wermelskirchener Freiwilligenbörse angestoßen, berichtet Kay Büsing: „Hans-Erwin Herrmann und ich kennen uns, weil ich auch für das Wermelskirchener Reparatur-Café ehrenamtlich aktiv bin.“