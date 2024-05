Amtsgericht in Wermelskirchen Nach spektakulärem Traktor-Unfall: Zivilklage gegen Versicherer zurückgezogen

Die Bilder, die die Polizei Anfang September 2022 anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls in Hünger anfertigte, waren mehr als nur eindrücklich. Wer die Fotos nun bei einer Verhandlung am Amtsgericht sah, den verwunderte es kaum, dass der Unfall auf der L 157, an dem ein Pkw und drei historische Trecker, die an diesem Samstagabend auf dem Weg zu einem Treckertreffen in Oberwinkelhausen waren, zwei Schwerverletzte forderte.