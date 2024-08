Kandidaturverzicht von Bürgermeisterin Marion Lück in Wermelskirchen Den „Spatz in der Hand“ wird es nicht geben

Mit der Bekanntgabe ihrer Entscheidung, bei den nächsten Kommunalwahlen in 2025 nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, hat Bürgermeisterin Marion Lück den Startschuss für das Rennen um ihre Nachfolge gegeben. Dieses Rennen und den Zieleinlauf kann sie sich in aller Ruhe ansehen. Ihre Amtsgeschäfte in den noch verbleibenden gut zwölf Monaten an der Stadtspitze Wermelskirchens hat sie mit ihrer Entscheidung selbst vom Wahlkampf abgekoppelt.