Einbruchsversuch in Wermelskirchen : Polizei sucht Täter mit auffälligem Gehfeler

Die Polizei ermittelt in dem Fall (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht zu Freitag an der Berliner Straße in Wermelskirchen verdächtige Beobachtungen gemacht?

Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Berliner Straße sucht die Polizei drei Verdächtige, die geflüchtet sein sollen, als sie entdeckt wurden. Ein Täter fiel besonders auf, weil er einen offensichtlichen Gehfehler hat: Er zog sein Bein rechts weg. Die Täter sollen versucht haben, in der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr in die Gaststätte einzusteigen. Dabei wurden sie von den Besitzern der Gaststätte bemerkt.

Beim Blick aus dem Fenster sahen sie nach Polizeiangaben drei dunkel gekleidete Gestalten, eine mit Kuhfuß in der Hand. Die Täter – alle drei sollen zwischen 20 und 24 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß sein, schwarze Haare und einen dunklen Teint haben – flüchteten über die Berliner Straße. Sie trugen Turnschuhe mit hohem Schaft. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 02202 2050.

(BM)