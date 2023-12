Kreis- und Stadtverwaltung Wermelskirchen nach Cyberattacke Gewohnte Rathaus-E-Mail-Adressen funktionieren

Für die Zulassung von Fahrzeugen wurde mittlerweile ebenfalls eine provisorische Lösung gefunden. Die Städte Remscheid, Solingen und Leverkusen sowie der Kreis Mettmann und der Rhein-Sieg-Kreis leisten dem Rheinisch-Bergischen Kreis Amtshilfe. Somit fand sich eine vorläufige Lösung, die es ermöglicht, dass Personen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ihre Fahrzeuge in benachbarten Kommunen und Kreisen zulassen können. Aber, so betont die Rhein-Berg-Kreisverwaltung: „Trotz der bereits erzielten Erfolge kann es gegebenenfalls in einigen Bereichen auch in den nächsten Wochen weiter zu Verzögerungen kommen.“