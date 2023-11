Stadtverwaltung in Wermelskirchen Nach Cyberangriff stellt S-IT den Kommunen einen Koordinator zur Seite

Die Stadtverwaltung Wermelskirchen arbeitet nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT (S-IT) weiter im Notbetrieb. Was sich bereits in den vergangenen Tagen abzeichnete, bestätigt nun auch der Informationstechnik-Anbieter, der auf Stadt- und Kreisverwaltungen spezialisiert ist. Demnach ist ein schnelles Ende der IT-Crash-Folgen nicht in Sicht. Nachdem absehbar wurde, dass für viele der betroffnen Kommunen eine Reihe wichtiger Fachverfahren für längere Zeit ausfallen, habe S-IT einen zentralen Behelfe-Koordinator eingesetzt, berichtet das Unternehmen: „Er arbeitet mit Hochdruck daran, gemeinsam mit den betroffenen Kommunen Behelfs-Lösungen zu etablieren.“