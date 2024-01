Bürgerbüro in Wermelskirchen Großer Andrang bei erster Sprechstunde nach der Cyberattacke

Es ist voll an diesem Tag in der Eingangshalle vorm Bürgerbüro. Ein leichtes Stimmengewirr zieht sich durch den Raum. Menschen sitzen auf den Stühlen an den Fenstern, lehnen an den Wänden oder stehen in kleinen Grüppchen direkt neben dem immer noch geschmückten Weihnachtsbaum. Von Zeit zu Zeit wird jemand aufgerufen. Seit Mitte der Woche ist das Bürgerbüro nach der Cyberattacke auf den IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) wieder voll einsatzbereit. Der Andrang zur ersten offenen Sprechstunde am Donnerstagnachmittag war groß.