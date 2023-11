Stadtverwaltung Wermelskirchen Für vorläufige Pässe gibt es Schalter „Wermelskirchen“ in Hückeswagen und Remscheid

Die Testläufe haben funktioniert. Das Team des Wermelskirchener Bürgerbüros ist nun in den Bürgerbüros in Hückeswagen und in Remscheid aktiv, um dafür zu sorgen, dass Bürger aus Wermelskirchen, die dringend einen Reisepass oder einen Personalausweis benötigen, zumindest einen vorläufigen Reisepass oder einen vorläufigen Personalausweis beantragen können.