Stadtverwaltung in Wermelskirchen Bürgerbüro wieder voll einsatzbereit – nach Terminvereinbarung

Der Cyberangriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) hat das Ziel, Lösegeld zu erpressen. Das bestätigte die Polizei in Dortmund unter Berufung auf die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Demnach ist sogenannte Ransomware verwendet worden mit dem Ziel, Lösegeld zu erlangen. Die Computer-Infrastruktur des Dienstleisters SIT war Ende Oktober angegriffen worden, das Unternehmen hatte daraufhin alle Verbindungen zu den Kunden gekappt. Als Folge sind seitdem Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen in NRW eingeschränkt – das Ausmaß der Einschränkungen hängt davon ab, wie viele und welche Dienstleistungen von SIT in Anspruch genommen werden. In den 72 betroffenen Kommunen, zu denen in Rhein-Berg neben Wermelskirchen auch Burscheid, Leichlingen und Kürten gehören, wurde in der Folge an alternativen Not- und Übergangs-Lösungen gearbeitet.