Nach Hacker-Angriff Rathaus in Wermelskirchen stellt sich auf längeren Notbetrieb ein

„Derzeit erarbeiten wir Stück für Stück, was geht und was nicht“, lenkt Bürgermeisterin Marion Lück den Blick auf einzelne Fachbereiche der Verwaltung. So erläutert Kämmerer Dirk Irlenbusch: „Wir sind zahlungsfähig. Aber zu Fuß – also händisch. Wir tun alles, damit die Menschen ihr Geld bekommen, dennoch kann ich nicht für jeden Einzelfall garantieren.“ Insbesondere der Bereich der Abgabenerhebung wie Hunde- oder Gewerbesteuer sei extrem gestört: „Steuererstattungen auszahlen können wir derzeit nicht, weil wir keinen Datenzugriff haben.“