Wirtschaft in Wermelskirchen Als auf die Flammen der Neubeginn folgte

An die Nacht im Januar 2014 erinnert sich Stefan Riedesel ganz genau. „Wir wollten gerade ins Bett gehen“, erzählt er. Es war der 30. Januar. Da hörte er in der Werkstatt unter den Wohnräumen der Familie etwas auf den Boden fallen. „Der Hund reagierte“, erinnert er. Also zog sich Stefan Riedesel noch mal die Schuhe an, um nachzusehen. „Aber ich sah direkt den Rauch, der aus der Werkstatt kam“, sagt er. Sofort habe er den Notruf gewählt. Und dann galt es nur noch, die Familie in Sicherheit zu bringen. „Mit Kind, Kegel und Hund“, erzählt Riedesel.