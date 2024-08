Nach der Brandserie in Wermelskirchen Polizei sucht verwertbares Videomaterial

Nach dem verheerenden Feuer in der Stadtbibliothek am 27. Juli sucht die Polizei weiter nach dem Täter oder den Brandstiftern. Die bislang noch unbekannten Kriminellen hatten in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt gleich an fünf Stellen Papiercontainer in Brand gesetzt. An der Kattwinkelschen Fabrik hatten Funken das Dach über der Bücherei in Brand gesetzt und für einen enormen Schaden gesorgt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die übrigen Gebäude in der Katt weitestgehend verhindert werden.