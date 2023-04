Kinder- und Jugendarbeit in Wermelskirchen Zukunftsfestival endet virtuell – und bewegt

Dann erschallt das Startzeichen und in der Halle wird es laut. Die Kinder und Jugendlichen am Rand des Spielfelds feuern an – während Lavinia in ihrem Element ist. Sie springt, tänzelt und streckt gleichzeitig energisch ihren Arm mit dem Sensor am Handgelenk aus. Sie versucht, die Gegner mit virtuellen Bällen abzuwerfen und gleichzeitig Angriffen auszuweichen: Volleyball 2.0. Auf dem großen Bildschirm werden die Punkte der Teams gezeigt. Nach 90 Sekunden beendet ein Gong die Runde. Lavinia und Kolja Pfeiffer blicken zur Leinwand und schlagen dann hochzufrieden ein. „Gewonnen“, murmelt die 14-Jährige. Und dann beginnt die Rückrunde – weitere 90 Sekunden. Als das Mädchen danach die Brille abzieht, wischt sie sich den Schweiß von der Stirn. „Ich habe jetzt sechs Runden nacheinander gespielt, ich bin völlig fertig“, sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht. Verloren hat sie kein einziges der Spiele. „Ich bin irgendwie Profi“, sagt sie dann und erzählt von den Spielen Zuhause am PC und ihrer Liebe zur Technik und virtuellen Spielwelten. „Aber das hier ist noch besser“, sagt sie, „weil ich hier nicht alleine spiele und weil der richtige Sport dazu kommt. Da kann man sich richtig auspowern.“ Die 14-Jährige braucht erstmal eine Pause zum Luftholen – während sich Justus, Matti und Lucas die Brillen umschnallen lassen.