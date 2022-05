Schnupperangebote in Wermelskirchen : Musikschule setzt auf Kraft der Entspannung

Wermelskirchen Interessierte konnten am Samstag in neue Workshops reinschnuppern – samt Yogamatte und Klangschale. Die Anmeldungen sind jetzt möglich.

Im Saal in den Bürgerhäusern ist es mucksmäuschenstill. Von der Straße klingen die Verkehrsgeräusche in diese Ruhe, auf der Baustelle nebenan sind stimmgewaltige Bauarbeiter und Presslufthammer im Einsatz. Und trotzdem: Inmitten des Trubels am Samstagmorgen scheinen die Teilnehmer des Schnupperangebots der Musikschule eine erholsame Insel gefunden zu haben. Mit warmen Socken, gemütlicher Kleidung und Yogamatten haben sie es sich auf dem Boden des Saals bequem gemacht und lauschen – auf das Klingen einer leisen Melodie, auf das Summen einer Klangschale und auf sich selbst. Musikschulleiterin Celia Spielmann leitet die Teilnehmer an, genau hinzuhören. „Conscious Listening“ nennen Fachleute dieses bewusste Hinhören und wissen um die Kraft, die daran steckt.

Und genau darum soll es auch in den neuen Workshops der Musikschule gehen. Die Musiker gehen neue Wege – und sprechen damit vor allem Erwachsene an. Drei neue Angebote haben sie ins Programm aufgenommen. Am Samstag können Interessierte schon mal schnuppern, um sich dann für einen der Workshops anzumelden. Nachdem also Celia Spielmann den Teilnehmern einen Eindruck vom „Conscious Listening“ gegeben hat, übernimmt Sängerin und Gesangspädagogin Veronika Madler, die ihr eigenes Workshopangebot vorstellt. Jetzt werden die Yogamatten für einen Moment zur Seite geschoben: „Heilsames Singen“ steht auf dem Programm. Sie habe schon lange vorgehabt, so eine Gruppe ins Leben zu rufen, sagt die Sängerin. Schließlich wisse sie um die große Wirkung von Musik auf die Seele. „Sie hilft uns, zu uns selbst zu finden, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen“, sagt sie. Und dann lädt sie die Teilnehmer ein, zu summen. In kürzester Zeit entsteht eine Melodie aus verschiedenen Tonlagen. „Heute geht es nicht um Leistung, Optimierung und Perfektion“, ermutigt Veronika Madler, „es geht darum, sich selbst zu spüren.“ Die Teilnehmer des Schnupperangebots machen mit, probieren aus und lassen sich darauf ein.