Kulturpolitik in Wermelskirchen : Lösung für die Musikschule scheint gefunden

Mit Mini-Konzerten versuchten Musikschüler im Juli 2021, nach dem Lockdown wieder öffentlich zu spielen. Foto: Celia Spielmann

Wermelskirchen Eine breite Mehrheit für eine Unterstützung soll gefunden worden sein. Konkrete Zahlen nannte die Kommunalpolitik jetzt noch nicht.

Von Stephan Singer

(sng) Verwaltung und Musikschule hätten geliefert, berichtete der Vorsitzende des Kulturausschusses, Oliver Platt, im Nachgang eines Treffens von Vertretern der Ratsfraktionen auf Anfrage unserer Redaktion. Gemeint waren damit die Zahlen der Finanzen des Musikschulvereins. Die waren gefordert worden, um am 16. Mai über einen Zuschuss zu beraten. Mit den Zahlen sollte die von der Musikschule vorab angemahnte existenzbedrohende Lage besser beurteilt werden, hatte Henning Rehse (Freie Wähler) die Einsicht in das Zahlenwerk in kleiner Runde gemeinsam mit der Verwaltung angeregt. Ausgelöst wurde die Diskussion durch die Forderung der Musikschule nach Erhöhung des aktuellen städtischen Zuschusses, ohne die weder Angebotsvielfalt noch -qualität erhalten werden könnten.

„Wir haben gemeinsam eine schöne Lösung gefunden“, resümierte Karl-Heinz Wilke, der für die CDU an dem Treffen teilnahm: „Ich verfasse ein Papier, das sich derzeit in der Abstimmung befindet.“ Auf dieser Basis könnte eine große Mehrheit des Stadtrats abstimmen, kündigte Oliver Platt, der genauso wenig vor Fertigstellung des Schriftstücks konkrete Zahlen nennen wollte wie Wilke. „Wir haben eine stabile und große Mehrheit gefunden für einen Weg, der der aktuell beste für die Musikschule ist, den man gehen kann“, skizzierte Platt kryptisch: „Keine einzige Fraktion will die Musikschule hängen lassen – wir werden weiter eine tolle Musikschule haben.“

Gleichzeitig warb der Ausschussvorsitzende um Verständnis für den Beratungsbedarf: „Wir sind mitten in den Haushaltsplanberatungen. Da werden Anträge gestellt, aber am Ende muss ein Haushalt stehen.“ Bei einem derart „dicken Posten“ wie bei der Musikschule seien alle gut daran gehalten, eine Entscheidung auf stabile Beine zu stellen.