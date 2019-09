Kabarettabend im Gemeindezentrum Markt : Kabarettisten haben keine Angst vor Witzen auf eigene Kosten

Wermelskirchen Das „Duo Camillo“ begeistert sein Publikum im Evangelischen Gemeindehaus neben der Stadtkirche mit Faith-News.

Wermelskirchen (resa) Von wegen Gott ist tot. „Der ist nur im Gottesdienst eingeschlafen.“ Fabian Vogt blickt kichernd ins Publikum und freut sich über die herzhaften Lacher. Ja, manchmal tun Witze ein bisschen weh – vor allem dann, wenn sie auf die eigenen Kosten gehen. Aber wenn Fabian Vogt und Martin Schultheiß als „Duo Camillo“ durch deutsche Gemeinden tingeln, dann schonen sie Kirche und Gemeindeleben nicht. Dann legen sie mit ihrem Humor auch mal die Finger in die Wunde. Eingeladen werden sie trotzdem – oder gerade wegen ihres humoristischen, zuweilen frechen Blicks auf die Welt. Das Publikum samt Pfarrern und Presbytern bedankt sich dann meist mit viel Applaus und großem Jubel. Und so hielten es auch die Wermelskirchener Besucher am Samstagabend im Gemeindehaus am Markt.