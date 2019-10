In Wermelskirchen produzierter Live-Mitschnitt und Film werden jetzt vorgestellt. : Musikgeschichte leibhaftig erleben

Eine eher zufällige Begegnung als Ersatzmusikers ließTill Brandt auf Tommie Harris treffen. Das inspirierte den Kontrabassisten zur Produktion von CD und Film. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Haus Eifgen zeigt Live-Mitschnitte und Interviews von und mit Sänger Tommie Harries. Der „Gentleman des Blues“ kehrt mit den „Bluescats“ am Mittwoch und Donnerstag in die Kulturstätte zurück.

Bei seinem ersten Konzert im Wermelskirchener Haus Eifgen sang Tommie Harris: „It‘s a blues world, but they don‘t play on the radio“. Mit dieser Meinung – dass Blues-Musik im Mainstream-Rundfunk zu wenig vertreten sei – dürfte der 1938 in Alabama geborene Sänger unter Fans des Genres nicht alleine sein. In der Kulturstätte im Eifgental kommt der Blues jedoch bekanntlich nicht zu kurz. Deshalb wählte Bassist Till Brandt von den „Bluescats“ das Haus Eifgen auch als Spielstätte für die Produktion einer CD sowie eines Film mit und über Tommie Harris. Der verkörpert 80 Jahre Blues-, Jazz- und Gospel-Geschichte. Der Silberling bietet einen Live-Mitschnitt des Konzerts der „Bluescats“ mit Tommie Harris im Januar diesen Jahres im Haus Eifgen. Der Film zeigt obendrein Interviews, Backstage-Szenen und bietet Tommie Harris jede Menge Raum für Geschichten und Anekdoten aus seinem bewegten Musikerleben, das ihm unter anderem die Aufnahme in die „Jazz hall of fame“ in Alabama einbrachte.

Am Mittwoch, 2., und Donnerstag, 3. Oktober, kehrt Tommie Harris mit den „Bluescats“ für ein Konzert und Gesprächsrunde in das Haus Eifgen zurück. Das Kulturhaus dient als „Tempel des Blues“ und wechselt am 31. Oktober endgültig den Besitzer. „Der Freitag, 20. September, war ein historisches Datum nicht nur für uns, sondern auch für Wermelskirchen: Der Kaufvertrag wurde vom Verkäufer Herbert Ante und vom Genossenschaftsvorstand unterzeichnet“, berichtet der Vorsitzende der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), Michael Dierks. Die anstehenden Formalien übernehme derzeit der Notar, der rechtsgültige Erwerb des Hauses sei auf den 31. Oktober terminiert. „Nun wird es also ernst mit der Umsetzung unseres langfristigen Konzepts“, betont Dierks, der ebenso zum Vorstand der eigens zum Erwerb des Hauses gegründeten Genossenschaft (wir berichteten) gehört. Als Eigentümerin des Objektes vermietet die Genossenschaft das Gebäude zu in der Satzung festgelegten Zwecken an den Kult-in-Wk-Verein.

Info „Daumen drücken“ für Kult-in-Wk Foto: Stephan Singer Förderpreis Wie Michael Dierks im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigte, ist Kult-in-Wk am 27. November zur Verleihung des „Applaus“-Förderpreises für unabhängige Spielstätten eingeladen: „Wir haben uns darum beworben. Ob wir den Preis bekommen, wissen wir allerdings jetzt noch nicht, aber natürlich werden wir dieser Einladung folgen. Drückt uns die Daumen!“ Eintritt Der Eintritt am Donnerstag, 3. Oktober, Feiertag der Deutschen Einheit, ist frei. Tickets für das Konzert am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20 Uhr, kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse.

Die ursprünglich vorgesehene Namensgebung „Haus Eifgen eG“ für die Genossenschaft konnte nicht eingetragen werden, da die in Insolvenz befindliche Firma „Haus Eifgen UG“ des Vormieters noch nicht gelöscht ist, erläutert Michael Dierks die formellen Hürden, die sich im September auftaten: „Wir haben daher die Benennung in ‚Kulturhaus Eifgen eG‘ beschlossen.“

Der Sänger Tommie Harris (80) gastierte im Januar mit den „Bluesscats“ im Haus Eifgen. Foto (Archiv): sng. Foto: RP/Stephan Singer