Kultur in Wermelskirchen : Musiker aus Kiew geben Konzert in der Stadtkirche

Sie haben eine Tour durch ganz Deutschland hinter sich, am Sonntag gastieren sie in der Stadtkirche: die Musiker des Nationalen Konzerthauses in Kiew. Foto: privat

Wermelskirchen Zu „Brass for Peace“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde am kommenden Sonntag in die Stadtkirche in. Nach dem Konzert gibt es einen kleinen Empfang.

Der Krieg hatte längst begonnen, da machten sich Andriy und Nataliia Ilkiv und die Musiker des Ensembles „Kyev-Brass“ auf den Weg Richtung Deutschland. 1800 Kilometer bis Münster. Eine Woche später starteten sie dort eine Konzerttour. „Sie ist anders als alle Konzerttouren, die wir bisher gespielt haben“, sagen die Musiker. Das Ensemble und die beiden Starmusiker aus der Ukraine spielen „Benefizkonzerte für den Frieden“. Am kommenden Sonntag sind sie in der Stadtkirche in Wermelskirchen zu Gast.

Mit dem Programm „Brass for Peace in Ukraine“ sammeln die Musiker Geld für ein musik-pädagogisches Projekt mit Kindern in der Ukraine. „Und sie setzen ein Zeichen für den Frieden“, sagt Pfarrer Manfred Jetter.

Trompeter Andriy Ilkiv und Pianistin Nataliia Ilkiv gehören zum Nationalen Konzerthaus der Orgel- und Kammermusik in Kiew. „Es gehört zu den bedeutendsten kulturellen Einrichtungen in der Ukraine“, informieren die Gastgeber in der Tour-Ankündigung. Das Konzerthaus hat auch den Impuls für die Benefiztour gegeben. Neben den Solisten stehen in der Stadtkirche auch Musiker des Blechbläserensembles „Kyiv-Brass“ auf der Bühne – es ist das einzige professionelle Blechbläserensemble von internationaler Klasse in der Ukraine und wurde 1990 unter dem Dach des Nationalen Konzerthauses gegründet. Seit dem 8. April treten die Musiker in deutschen Konzerthäusern auf.