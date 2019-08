Konzert in Wermelskirchen : Musik zum Niederknien schön

Kulturstätte und Musiktempel: das Haus Eifgen. Foto: Sebastian Radermacher/Radermacher, Sebastian

Wermelskirchen Der Saxofonist Paulie Cerra begeistert 100 Bluesfans im Haus Eifgen mit seiner Musik. Die Besucher waren begeistert und sparten nicht mit Applaus.

Arbeitercharme kann so chic sein: Paulie Cerra, vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Blues-Tausendsassa Joe Bonnamassa bekannt, saß bei seinem tollen Auftritt am Donnerstagabend im mit rund 100 Bluesfans gut gefüllten Haus Eifgen mit Schiebermütze und hochgekrempelten Hemdsärmeln an seinem Keyboard und ackerte sich mit seiner dreiköpfigen Begleitband durch die Songs seines immer noch aktuellen Solo-Albums „Hell And High Water“ aus dem Jahr 2017. Dabei erinnerte der Saxofonist, Keyboarder und Sänger in Personalunion an diesem Abend immer an AC/DC-Sänger Brian Johnson, auch wenn seine Stimme eher an die der viel zu früh verstorbenen Blues-Größe Stevie Ray Vaughan erinnerte.

Und auch die großartigen Songs erinnerten viel mehr an leicht angefunkten Chicago-Blues denn an die knackigen Hardrock-Geschosse der Australier. So etwa das im munteren Shuffle-Beat runtergezockte „On My Way Home“, das automatisch die gute Laune eines anstehenden Feierabends versprühte. Oder das etwas melancholischere „You Got Me Thinking Babe“, bei dem sich die warmen E-Piano-Klänge Cerras mit seinem hervorragenden Saxofonspiel abwechselten.

Und obwohl Cerra die meiste Zeit im Sitzen spielte, verausgabte sich der Amerikaner doch so, dass ihm bald recht warm wurde. „Es ist heiß hier drin, ist es hier immer so warm?“, fragte der Musiker nach einem Song. „Nein, das ist kalt - du hättest mal vorige Woche hier sein sollen“, kam es da trocken aus dem Publikum zurück. Sehr zur Heiterkeit des äußerst gut gelaunten Musikers.

Dennoch schaltete er daraufhin erst einmal eine Gang runter - mit der wunderschönen Halbballade „So I May Fall“. Die Mischung aus Funk, ein wenig Soul und sehr viel Blues kam beim Publikum bestens an. Vor allem dann, wenn der Meister selbst zum Saxofon griff, was gar nicht so oft vorkam, oder wenn Gitarrist Ben Forrester seiner Sechssaitigen tolle und leidenschaftliche Soli entlockte. Aber wenn Cerra das Saxofon zum Klingen brachte, etwa in „So You Think You’re In Love“, gingen im Publikum direkt einige Kinnladen deutlich nach unten und der Applaus im Anschluss war entsprechend laut.

So eine Leidenschaft und Virtuosität, die Hand in Hand ging mit großer Eingängigkeit, kannte man sonst nur vom legendären „Big Man“, Clarence Clemons, der einst in Bruce Springsteens E-Street-Band für den richtigen Saxofon-Ton sorgte.

Cerra kommunizierte immer wieder launig mit dem Publikum, sprach über befreundete Blues-Gitarristen, die mittlerweile in der Schweiz lebten, scherzte mit seinem Bassisten oder erzählte davon, dass alle Musiker mit ihren besseren Hälften nach Europa gekommen seien.