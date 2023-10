Live-Konzerte in Wermelskirchen Das bringt die 15. Auflage der Musik-Tour

In Dabringhausen und Dhünn sind es mit „Markt 57“ und Hotel-Restaurant „Zur Post“ jeweils noch eine Location, die sich an der Wermelskirchener Musik-Tour beteiligen. Im Bereich der Innenstadt „knubbeln“ sich die Veranstaltungsstätten umso mehr. Erstmals dabei: der Kunstverein mit seiner Galerie „Markt 9“. Am Samstag, 4. November, steht ab 20 Uhr die inzwischen 15. Auflage der Musik-Tour an: Erfahrungsgemäß wird das tausende Besucher in Bewegung bringen – von Location zu Location, weshalb die Musik-Tour im Volksmund auch den Namen „Kneipentour“ trägt, und durch die unterschiedlichen Rhythmen an den 16 Orten, die sich bislang angemeldet haben.