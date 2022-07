Kulturleben in Wermelskirchen : Karibische Lebensfreude begeistert Besucher im Eifgen

Wermelskirchen Die Gruppe „Los Pipos“ gastierte am Sonntagabend unter den Kastanien im Biergarten. Sie animierte das Publikum auch, zu den Liedern zu tanzen. Wie die Stimmung unter den Zuhörern war.

Das lässt sich das Publikum nicht zweimal sagen. In den hinteren Reihen kommen die ersten Besucher ganz automatisch in Bewegung, gerne lassen sich die Zuschauer zum Klatschen einladen. 125 Musikfreunde sind in den Biergarten gekommen, nachdem der Vorverkauf sehr zurückhaltend gewesen war – und sie freuen sich einmal mehr über anspruchsvolle Live-Musik unter sommerlichem, blauen Himmel. Es ist ein Bilderbuchabend, der nach Musik und Wein, Wasser und Geselligkeit verlangt. Nur beim Tanzen herrscht vorerst noch deutsche Zurückhaltung. Also übernehmen die Musiker selbst. Wenn Geo del Valle nicht gerade an der Trompete zaubert und dem Jazz eine neue Note schenkt, feuert er seine Kollegen an. Mendeville ist um keinen Spaß verlegen und er entlässt das Publikum beim Mitsingen schließlich auch nicht aus der Verantwortung: Erst als die Zuschauer etwas lauter einstimmen, verstummen seine Anfeuerungsrufe. Reinel Ardiles spielt an den Tasten und freut sich über viel Raum für klangvolle Soli. Währenddessen erzählen Junior Sarracent an der Gitarre und Philip Kukulies am Schlagzeug, wie es zu dem Bandnamen kam: Bei einer Reise in seine kubanische Heimat stellte Reinel Ardiles dem Schlagzeuger seinen Vater vor. Der nannte seinen Sohn liebevoll „Pipos“. Der Bandname war geboren: Der liebevolle Klang des Kosenamens klingt seitdem mit – unter Freunden.