Kultur in Wermelskirchen Musik aus der Ukraine begeistert

Nun mögen Kritiker meinen: Gregorianische Musik neige dazu, eintönig zu sein – im wahren Sinne des Worte. Sie mögen meinen, der unverstärkte und unbegleitete Gesang sei eher eine musikalische Nische. Spätestens „Gregorian Voices“ stellt alles auf den Kopf – alle Klischees und Vorurteile. Zugegeben: Das Konzert am Donnerstag im Kino scheint irgendwie mit angezogener Handbremse zu beginnen. Die acht Sänger ziehen in ihren Kutten in den Kinosaal ein, sie stimmen geistliche Gesänge an. Cantate Domino und Ave Maria. So weit so gut. Der Applaus fällt noch etwas verhalten aus – ein bisschen so, als täte man sich schwer, ein Gebet zu unterbrechen. Aber dann wechseln die Männer aus der Ukraine ins modernere Fach. Plötzlich erklingt das „Halleluja“ von Leonhard Cohen. Das Ensemble löst die Handbremse: Ihre Stimmen vollbringen Unglaubliches – die Tiefen genauso wie die Hohen. Die klassisch ausgebildeten Sänger berühren mit ihrem Gesang einen Teil der Seele, der nicht sehr oft herausgefordert wird. Mit den Sängern löst auch das Publikum die Handbremse: Jubel, lang anhaltender Applaus, die ersten Bravo-Rufe. Nach jedem Stück scheint das Publikum mitzufiebern, welche vertraute Melodie die Sänger als nächstes in gregorianischen Gesang verwandeln: „Sound Of Silence“, dann „I Did It My Way“, schließlich „Angel“ von Robbie Williams – manchmal klingt die Gruppe jetzt fast wie ein ausgesprochen begabtes und ungewöhnliches A-Cappella-Ensemble.