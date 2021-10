Kampfmittelräumdienst wieder im Einsatz : Munitionsfund jetzt in Dhünn

Dhünn Hinter der Feuerwache war alte Gewehrmunition verbuddelt worden. Jetzt ist eine Luftbildauswertung für die Fläche beantragt worden.

Und wieder rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst auf Wermelskirchener Gebiet an, diesmal in Dhünn, berichtet die Stadtverwaltung. Im Bereich hinter der Feuerwache wurde im Rahmen von Bauarbeiten alte Gewehrmunition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für Baggerfahrer Maurizio Noto war es ein Schock, als er beim Ausbaggern in der Schaufel plötzlich Munition entdeckte. „Zuerst war ich mir nicht sicher, was sich zusätzlich zu der Erde in der Schaufel des Baggers befand. Aber dann war die zweite Schaufel voller Munition und das war natürlich erstmal ein großer Schreck. Kaum vorstellbar, was geschehen wäre, wenn ich mit der Schaufel die falsche Stelle erwischt hätte.“