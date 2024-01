Geschichtsverein und Universität Siegen Mundartsprecher aus Wermelskirchen für den Dialektatlas gesucht

Der Geschichtsverein unterstützt nun die Suche nach Mundartsprechern in Wermelskirchen, Dabringhausen und Dhünn. „Denn in unserer Satzung haben wir auch festgehalten, dass wir den Erhalt der Mundart fördern wollen“, erinnert der Vereinsvorsitzende. Vor zwei Jahren hatte der Geschichtsverein bereits Sprachwissenschaftler Björn Köhnlein bei seiner Arbeit über die Entwicklung der Mundart in der Region unterstützt. „Der Dialekt in Wermelskirchen ist einmalig“, hatte Köhnlein am Ende begeistert festgestellt. Und es sei „spektakulär“, wie sich der Dialekt in der Stadt entwickelt habe.