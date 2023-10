„Kulturdorf“ Dhünn in Wermelskirchen Kallen und Klönen im „Kulturdorf“ mit Autor Ernst Köser

Der von Kirche und Hotel-Restaurant „Zur Post“ umrahmte Platz mitten in Dhünn hat Flair, das genutzt werden will. Diesen „Schatz“ will der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn heben. Das Motto: „Kulturdorf“ Dhünn. Unter diesem Titel sollen in loser Reihenfolge bis zu vier Veranstaltungen im Jahr zusätzlich zur Dhünnschen Kirmes stattfinden, um die Dorfgemeinschaft zu stärken und den Dorfkern rund um die Dorf-Eiche zu beleben.