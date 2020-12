Termine in Wermelskirchen : Müllentsorgung an den Feiertagen in der Stadt

Nun: So sollte man seine Blauen Tonnen nicht gerade an den Straßenrand stellen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Vier Tage frei - das bringt den Abfallentsorgung richtig durcheinander. Also: Schauen Sie in Ihren Müllkalender. Da steht es genau drin. Hier noch einmal die wichtigen Daten.

Die städische Abfallberatung informiert darüber, dass sich die Abholung des Restmülls, Papiermülls und Bioabfällen durch die Feiertage verschiebt. Einzelheiten können im Müllabfuhrkalender nachgesehen werden. Die digitale Version des Abfallkalenders steht den Bürgern unter www.wermelskirchen.de zur Verfügung. Außerdem weist die Abfallberatung auf folgende geänderte Öffnungszeiten hin:

▶Wertstoffhof Wermelskirchen:

Bedingt durch die Feiertage hat der Wertstoffhof am 24.12., 26.12. und am 31.12. geschlossen. Am 22.12. und am 29.12. ist der Wertstoffhof von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Ab dem 2.1.2021 steht der Wertstoffhof Bürgerinnen und Bürger zu den normalen Öffnungszeiten (November bis März) zur Verfügung: dienstags und freitags von 11 Uhr bis 16 Uhr sowie

samstags von 8 bis 12 Uhr.

▶REVEA: Die Firma REVEA in Burscheid arbeitet am 24.12. und vom 28.12. bis 31.12. in der Zeit von 6 bis 16.30 Uhr. Probleme, die im Zusammenhang mit der Entleerung der Müllgefäße auftauchen, sind vom 24.12. bis 1.1.2021 unmittelbar bei der Firma REVEA zu melden, sie ist telefonisch in den oben genannten Zeiten unter der Rufnummer 02174 764850 erreichbar.

▶Gelbe Säcke: Gutscheine für gelbe Säcke werden zu Beginn des neuen Jahres an alle Haushalte per Postwurfsendung übermittelt. Bei Rückfragen können sich Bürger telefonisch an die BWS in Engelskirchen wenden, Tel.: 0800 4444229.