Abfallproblem in Wermelskirchen Wilder Müll und Zigarettenstummel – wie dreckig ist die Innenstadt ?

In Wermelskirchen ist das Ergebnis für viele Bewohner wohl wenig verwunderlich: Bereits seit Jahren sorgen die illegale Entsorgung von Müll und ein dreckiges Erscheinungsbild der Stadt für Unmut sowie politische Debatten. So formulierten die Freien Wähler jüngst einen Offenen Brief an den Verwaltungsvorstand der Stadt hinsichtlich der Vermüllung und des Verkommens bestimmter Bereiche. „Pflege und Zustand der Grün-Anlagen und des Straßenbegleitgrüns, das Umfeld der Wertstoff-Container sowie die generelle Vermüllung der Stadt sind nicht erst seit gestern Themen. Nie sah die Stadt jedoch in diesen Bereichen so schlecht aus wie 2024“, schreibt der Freie Wähler-Fraktionschef Henning Rehse.