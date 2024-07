Motorsportler zeigen in Wermelskirchen ihr Können Im Parcours gilt jeder Zentimeter

Der ADAC hat die Veranstaltung in sein Programm aufgenommen. Und vier Vereine laden gemeinsam ein. Beim Auftakt am Sonntag ist erst der Remscheider Automobilclub im Einsatz, die zweite Veranstaltung am Nachmittag übernimmt der Zusammenschluss von MSC Dhünn und AC Radevormwald. Der Vorteil für die versierten Fahrer, die beim Racing Parcours in Wermelskirchen auch Punkte für die Rheinisch-Bergische Meisterschaft sammeln können: Sie können gleich zwei Mal antreten. Es werden verschiedene Fahr-Klassen angeboten. „Wir freuen uns, dass auch so viele Fahrer aus Westfalen den Weg zu uns gefunden haben“, sagt Michael Held vom AC Rade. Die Fahrer nutzen den Parcours als Training für die Deutsche Meisterschaft. Die Dhünner Motorsportler übernehmen die Verpflegung.