Geschicklichkeitsturnier vom MSC Dhünn und Remscheider AC Wermelskirchens bester Autofahrer gesucht

Info

Turnier Um das Geschicklichkeitsturnier durchzuführen, kooperieren der Remscheider Automobil-Club (RAC) und der Motorsport-Club (MSC) Dhünn. Am Sonntag, 17. September, fungiert der RAC am Vormittag als Veranstalter. Los geht es um 10 Uhr, Nennungsschluss ist um 11 Uhr für die Klasse A, für alle weiteren um 12 Uhr. Ab 14 Uhr übernimmt der MSC Dhünn die Federführung, Nennungsschluss für die Klasse A ist um 14 Uhr, um 15 Uhr für die übrigen Klassen. Der Parcours erstreckt sich mit seinen acht Stationen auf einem rund 20 mal 50 Meter großen Bereich auf dem Gelände des Autohauses Hildebrandt an der Berliner Straße.

Nenngeld In den Klassen A und B, in denen die Teilnehmer je drei Läufe fahren, beträgt das Nenngeld elf Euro, in den anderen Klasse mit je zwei Läufen pro Teilnehmer beläuft es sich auf acht bzw. sechs Euro.

Preise Auf die besten Teilnehmer warten Pokale und Sachpreise. Der MSC Dhünn hat außerdem einen Ehrenpreis für den besten Wermelskirchener Teilnehmer ausgelobt.