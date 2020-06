Offener Brief an Landrat und Bürgermeister : Bürger kritisiert Landrat wegen einseitiger Motorradlärm-Maßnahmen

Offener Brief an Landrat und Bürgermeister

Wermelskirchen Bernd Luchtenberg ist als Motorradfahrer Mitglied des städtischen Arbeitskreises Motorradlärm. Von den einseitigen Maßnahmen des Kreises ist er überrascht. Im Arbeitskreis war so etwas nie Kern der Forderungen. Ziel war, schwarze von weißen Schafen zu trennen.

Wie Luchtenberg jetzt in einem Offenen Brief an den Landrat und den Bürgermeister der Stadt schreibt, würden die Maßnahmen mit einem falschen Etikett argumentiert: Sie würden mit der Verkehrssicherheit begründet, sollen aber vor allem den Bürgerprotest gegen Motorradlärm besänftigen. Seiner Ansicht nach seien die Maßnahmen „unzureichend, unausgewogen und verschlechtern“ die Verkehrssicherheit. Es sei ein „Stakkato an Regeländerungen auf engstem Raum“ entstanden. Das Überholen von Motorrädern durch Autos würde provoziert. Das Gas geben von Motorradfahrern würde aber auch gefördert durch die Markusmühle (Kreuzung Fernwanderweg) und auf dem fast geraden Stück in Bechhausen.