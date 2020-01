In Wermelskirchen : Motorradfahrer (60) bei Unfall schwer verletzt

Zu spät bemerkte ein Motorradfahrer das Bremsmanöver einer vor ihm fahrenden Frau – er fuhr auf. Dabei verletzte er sich schwer. Foto: Polizei

Luchtenberg Ein 60-jähriger Honda-Fahrer aus Wermelskirchen ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 101 in Luchtenberg schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Motorradfahrer war gegen 14:30 Uhr von Altenberg in Richtung Limmringhausen unterwegs.

Vor ihm fuhr auf der ansteigenden Strecke eine 44-jährige Wermelskirchenerin mit ihrem BMW. In der Steigung musste die BMW-Fahrerin stark bremsen, weil ein Auto vor ihr hinter einem Radfahrer stark abbremsen musste. Der Honda-Fahrer bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei wurde die Honda nach links geschleudert und prallte frontal vor einen entgegenkommenden Toyota, mit dem ein 81-jähriger Wermelskirchener in Richtung Altenberg unterwegs war.