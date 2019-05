Montagsinterview mit der Gleichstellungsbeauftragten Esther Wargenau-Zeitz aus Wermelskirchen : „Muttertag ist zu kommerziell, um sinnvoll zu sein“

Die Wermelskirchener Gleichstellungsbeauftragte Esther Wargenau-Zeitz. Foto: Solveig Pudelski. Foto: Solveig Pudeski

Wermelskirchen Die Gleichstellungsbeauftragte spricht über die Gleichheit zwischen Mann und Frau, Alltagsseximus und was sie über den Muttertag denkt.

Frau Wargenau-Zeitz, wie weit sind wir im Jahr 2019 in Sachen Gleichberechtigung?

Esther Wargenau-Zeitz Wenn man auf die vergangenen 100 Jahre zurückblickt, dann haben Frauen sicherlich eine ganze Menge erreicht in Bezug auf die Gleichberechtigung. Allerdings gibt es noch sehr viel zu verändern, ehe wir von tatsächlicher Gleichberechtigung sprechen können. Ich denke hierbei etwa an die Themen „Frauen in Führungspositionen“ oder „Frauen in der Politik“. Aber auch wenn es um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit geht, sind wir von echter Gleichberechtigung noch weit entfernt.

Info Frauenbewegung startet im 19. Jahrhundert Frauenbewegung Diese globale soziale Bewegung für die Gleichberechtigung von Frauen in Staat und Gesellschaft hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Sie ist in drei Wellen unterteilt. Die erste dauerte von der Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, die zweite Welle war in den 1960er Jahren und die dritte in den 1990er Jahren.

Was genau ist Ihre Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte?

Wargenau-Zeitz Die sind ganz unterschiedlich. Es geht etwa um den Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen – dazu gehören die Themen Bewerbungsverfahren oder das Erstellen von Gleichstellungsplänen. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört zu meinen Aufgabengebieten. Ich biete zudem Seminare im Haus an, in denen Themen wie Kommunikation oder Konfliktmanagement behandelt werden. Außerdem biete ich verschiedene Kino- und Literaturveranstaltungen an. Ich bin also auch außerhalb des Rathauses für die Bürger da.

Wer kann sich mit welchen Problemen an Sie wenden?

Wargenau-Zeitz Ich biete Beratungsgespräche für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an, die sich mit verschiedenen Problemen an mich wenden. Sei es untereinander im Kollegenkreis, unter verschiedenen Hierarchien oder auch im häuslichen Bereich.

Wenden sich auch Männer mit Gleichstellungsproblemen an Sie?

Wargenau-Zeitz Es wird sie sicherlich geben, aber tatsächlich hat sich im Rahmen der Beratung noch kein Mann an mich gewendet. Ich bin seit August 2012 als Gleichstellungsberaterin tätig.

Woran sieht man Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Alltag?

Wargenau-Zeitz Das erkenne ich nach wie vor bei der ungleichen Verteilung der häuslichen Verpflichtungen. Auch wenn sich heute deutlich mehr Männer im Haushalt und bei der Kindererziehung beteiligen als noch vor zehn Jahren, leisten meines Erachtens nach wie vor Frauen in Paarhaushalten deutlich mehr als ihre Partner, selbst wenn beide Partner eine Vollzeitstelle haben. Es gibt eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2016, in der genau das auch belegt wurde. Auch aus meinem persönlichen Umfeld kann ich diese Tendenz bestätigen.

In welchen Bereichen findet Geschlechterdiskriminierung außerdem häufig statt?

Wargenau-Zeitz Ein weiterer Bereich ist die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, die die gleiche Arbeit im gleichen Alter und mit der gleichen Befähigung beim gleichen Arbeitgeber leisten. Auch dies wurde in einer Studie aus dem Jahr 2016, erhoben von der Job- und Karriereplattform Glassdoor, belegt. So bekommen Frauen in Deutschland 5,5 Prozent weniger Gehalt als Männer. Um daran zu erinnern, gibt es den Equal Pay Day. Ich prangere zudem den Bereich der Werbung an: Warum muss im Jahr 2019 ein Waschmittel immer noch von einer Frau beworben werden?

Woran kann man denn versteckten Sexismus erkennen?

Wargenau-Zeitz Aus meiner Erfahrung kann ich zunächst sagen, dass die persönliche Hemmschwelle bei jeder betroffenen Frau anders ist. Man spricht heute von einer gesellschaftlich akzeptierten Haltung, der Misogynie, nach der Frausein grundsätzlich abgewertet wird. Dazu gehören Erscheinungen wie die strukturelle Abgrenzung und Benachteiligung von Frauen, die sexualisierte Gewalt bis hin zur Frauentötung, aber auch Darstellungen von nackten Frauen am Arbeitsplatz können meiner Einschätzung nach Formen versteckten Sexismus‘ sein.

Wie kann man sich als Betroffene verhalten, wenn er einem begegnet?

Wargenau-Zeitz Wir haben im Rathaus die AGG-Kommission, die sich aus Vertretern des Haupt- und Personalamts, des Personalrats und meiner Person zusammensetzt. Die Grundlage für unsere Arbeit ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich rate Betroffenen, sich im persönlichen Arbeitsumfeld an ihre Vorgesetzten zu wenden oder den Rat einer Gleichstellungsbeauftragten zu suchen.

Und wann sollte man wie als Beobachter eingreifen?

Wargenau-Zeitz Das ist für mich eine Frage der Zivilcourage. Mein Rat ist: nicht einfach weggucken. Sondern jeder Beobachter sollte direkt eingreifen und Stellung beziehen.

Fördern oder behindern Tage wie der Muttertag, der Equal Pay Day oder der Frauentag diese Zivilcourage eher?

Wargenau-Zeitz Ich frage mich bei diesen Tagen immer, ob ein einzelner Tag ausreichen kann, um eine ganze Kultur zu verändern. Der Frauentag ist natürlich ein guter Anlass, daran zu erinnern, dass wir noch lange nicht von Gleichberechtigung sprechen können, aber es liegt eben noch ein gutes Stück Arbeit vor uns.

Ist diese Änderung in einer Generation zu schaffen?

Wargenau-Zeitz Das ist ziemlich schwierig, denn es beginnt ja schon in der Erziehung ganz kleiner Kinder: Wie weit beziehe ich Jungs und Mädchen in die Hausarbeit mit ein? Damit fängt es ja an, ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Ich hoffe und wünsche mir aber schon, dass hier ein Veränderungsbewusstsein stattfindet, glaube aber, dass es noch ein langer Weg ist.

Was halten Sie persönlich vom Muttertag?

Wargenau-Zeitz Der eigentliche Muttertag hat mit dem heutigen ja nicht mehr viel zu tun. Er entstand in der englischen und amerikanischen Frauenbewegung der 1860er Jahre, um auf Frauenrechte und bessere Bildungschancen für Mädchen hinzuweisen. Gerade auch in den Zeiten des Nationalsozialismus wurde die ursprüngliche Idee des Muttertags pervertiert.