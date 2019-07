Willkommen in Wermelskirchen : Von Bangladesch in die deutsche Backstube

Mohammad Riaz hat seine Ausbildung bei der Bäckerei Evertzberg gemacht. Die hat ihn als Gesellen inzwischen übernommen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Mohammed Riaz kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland. Jetzt hat der 32-Jährige seine Lehre zum Bäcker erfolgreich abgeschlossen.

Sein Dienst beginnt um Mitternacht. Dann zieht sich Mohammed Riaz, den alle nur Riaz nennen, die weißen Schutzschuhe an, setzt sich die Bäckermütze auf und reinigt sich konzentriert die Hände. „Ich lege viel Wert auf die Hygiene“, sagt er, „und finde diese Regeln wichtig.“ Er hat sie in- und auswendig gelernt, kann sie inzwischen ohne Mühe zitieren. Und auch die Arbeit in der Backstube bei Evertzberg in Remscheid hat ihm nie Mühe gemacht. „Immer wenn ich backen kann, macht mir das Spaß“, sagt der 32-Jährige. Das Handwerk, die Möglichkeit, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, was anderen dann eine Freude bereitet: Das mache seine Arbeit aus. Brot und Brötchen, Kuchen, Kekse, allerlei Gebäck: Riaz ist in seinem Element, wenn er in der Backstube steht – trotz der frühen Arbeitszeiten. Darauf hat er hingearbeitet in den vergangenen drei Jahren. Und dabei hat er auch seine Grenzen erfahren.

„Ich wusste gar nichts über Berufe, nichts über Bäcker und nicht, was es bedeutet, in Deutschland eine Ausbildung zu machen“, sagt er. Als er 2015 aus Bangladesch floh, da hatte er wenig Bildung im Gepäck, sprach arabisch und bengalisch, konnte mit einer Nähmaschine umgehen, vermisste seine Familie schmerzhaft und verstand niemanden in Deutschland. „Ich war auf der Suche nach Zukunft“, sagt er. Und dank der Freiwilligen der Initiative Willkommen in Wermelskirchen (WKiWK) nahm diese Zukunft Ende 2015 Gestalt an. „Ich wusste, ich müsste erst die Sprache lernen“, sagt Riaz heute. Er nutzte jede Gelegenheit, nahm jedes Angebot wahr, die fremden Buchstaben und Zahlen, die fremden Laute und Worte zu lernen. „Ich habe viel Hilfe bekommen“, sagt der 32-Jährige und denkt an die zahlreichen Gespräche mit den Ehrenamtlichen. Die brachten schließlich auch die Idee der Bäckerlehre ins Gespräch. „Ich habe mich damals erst mal informiert: Was ist ein Bäcker?“, erzählt Riaz. Das Rechercheergebnis gefiel ihm. Als die Bäckerei Evertzberg ihm dann die Lehrstelle anbot, zögerte er nicht. Schließlich bedeutete der Ausbildungsplatz auch, dass er erst einmal bleiben konnte.

Info Erfolge in der Ausbildung WKiWK Die Initiative Willkommen in Wermelskirchen bietet im Waschcafé regelmäßig Berufsberatung für Flüchtlinge an. Die Ehrenamtlichen haben Kontakt mit Betrieben aufgenommen, die als Ausbilder in Frage kommen. Viele sind in Zeiten des Fachkräftemangels auf der Suche nach verlässlichem Nachwuchs. Situation Auch andere Auszubildende, die die Initiative vor drei Jahren an Betriebe etwa in der Metallverarbeitung oder bei Dachdeckern vermittelte, stehen nun vor den Abschlussprüfungen.

Damals realisierte er allerdings auch: Er würde zur Schule gehen, Fächer wie Wirtschaft und Sozialwesen lernen müssen. „Im ersten Jahr habe ich in der Schule eigentlich fast gar nichts verstanden“, räumt er heute ein. Er machte Fotos von den Tafelbildern und den Unterlagen. Und am Nachmittag, nach der Schule, saß er dann bei Gudrun und Jochen Bilstein und arbeitete den Schulstoff auf. „Wenn ich in der Backstube stand, hatte ich keine Probleme“, sagt er, „aber die Schule war wirklich hart.“ Die fremde Sprache. Der Unterricht, der auf Kenntnisse aufbaute, die er nicht hatte. Aber Mohammed Riaz lernte eben doppelt so viel, die Ehrenamtlichen halfen, wo sie konnten. Der eine unterstützte bei wirtschaftlichen Themen, der andere bei sprachlichen Hürden, der nächste im Fach Sozialwesen. Dazu habe auch viel Aufbauarbeit gehört, sagt Jochen Bilstein. Immer, wenn den jungen Lehrling der Mut verließ, dann sprangen die Ehrenamtlichen ein und bauten ihn wieder auf. Wenn die Ämter zur Herausforderung wurden, dann konnte der gebürtige Bengali auf die Freiwilligen zählen.

„Ich war mir am Ende trotzdem ziemlich sicher, dass ich die Prüfung nicht schaffe“, sagt Riaz heute. Aber der Angst zum Trotz: Der 32-Jährige schaffte die theoretischen Prüfungen ebenso wie die praktischen. „Die Freude war so groß“, sagt er, „ich habe das wirklich geschafft.“ Und auch den Ehrenamtlichen der Flüchtlingsinitiative ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Evertzberg hat seinen Gesellen inzwischen übernommen – in Zeiten des Fachkräftemangels ein Gewinn für beide Seiten. Zwei weitere Jahre gesteht ihm das Gesetz nun in Deutschland zu. Auch danach hängt vieles von einem festen Arbeitsverhältnis ab. Die Voraussetzungen dafür hat Mohammed Riaz nun geschaffen.