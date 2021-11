Sanierung der Landstraße in Unterburg : Mobile Ampeln in Unterpohlhausen sind plötzlich weg

Mobile Ampeln in Unterpohlhausen sind plötzlich weg

Sanierung der Landstraße in Unterburg

Update Pohlhausen Ohne Absprache mit der Stadt hat der Landesbetrieb Straßen.NRW die Ampelanlage an der Kreisstraße 8 entfernt. Die Umleitungsstrecke für Lastwagen führt jetzt nicht mehr durch Pohlhausen; sie müssen über Remscheid-Westhausen fahren.

Da staunte BM-Leser Harry Just ganz schön, als er den Bürgermonitor über die mobilen Ampeln an der Kreisstraße 8 las. Denn: „Die mobilen Ampeln sind längst entfernt.“ Dabei hatte die Stadt erklärt, sie würden bis zum Frühjahr 2022 vor der Haarnadelkurve in Unterpohlhausen stehen. „Eigentlich hätten auch die Schilder abgehängt werden müssen, die die Durchfahrt von schweren und langen Lkws verbieten. Das war nicht geschehen.“