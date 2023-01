Jecke Zick Mobil für heiße Phase – Ein „Taxi“ für das Dawerkuser Dreigestirn

Für die Auftrittstermine in der „heißen Phase“ des Karnevals nach dem Jahreswechsel ist das Dawerkuser Dreigestirn mobil. Das „Taxi“ dafür stellt der Omnibusbetrieb Heinrich Essmann in Form eines Kleinbusses, für den Sigrid Karow und Cornelia Grünweller den Schlüssel an die närrischen Regenten, Prinz Roger (Rehbold) I., Bauer Holger (Schüller) und Jungfrau „Frieda“ (Wilfried Frowein), übergeben haben.