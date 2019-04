Rock-Konzert in Wermelskirchen: „Mixtape 65“-Konzert ist ein Abend der guten Nachrichten

Rock-Konzert in Wermelskirchen

Die Band spendete den Erlös aus der Hut-Sammlung komplett an Kult-in-Wk (v.l.): Matthias Schiffner, Volker Flatten, Maic Plaga, Dirk Esgen, Lena Tillmanns, Ralf Wiese und Andreas Pitzler. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Nicht nur durch ihre Musik sorgte die Band bei ihrem Konzert im Haus Eifgen für Freude.

(sng) Volle „Hütte“, voller Hut – beim Konzert der Wermelskirchener Band „Mixtape 65“ erlebten das Haus Eifgen, die Macher der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) und das zahlreiche erschienene Publikum einen Abend der guten Nachrichten. Fest steht nunmehr: Kult-in-Wk hat das selbst gesetzte Etappenziel zum 31. März von 200 Anteilszeichnungen für die geplante Gründung einer Genossenschaft zum Kauf des Traditionshauses erreicht. „Es kann weiter gehen, mit der Hilfe vieler wurde unser Nahziel ist erreicht. 188 Einzahlungen auf das Treuhandkonto und zwölf verbindliche Zusagen bieten die Grundlage für die nächsten Schritte“, verkündete der Kult-in-Wk-Vorsitzende Michael Dierks. Nicht ohne Stolz begrüßte Kult-in-Wk-Schatzmeister Michael Mohr das Publikum vor Beginn des „Mixtape 65“-Konzerts: „Wir müssen echt mal darüber reden, ob ihr nicht bei uns mit macht – es sind viele neue Gesichter heute Abend hier. Ich kann nur jeden animieren, hier im Haus Eifgen als Genossenschaftsmitglied Mit-Eigentümer zu werden.“ Mohr spielte einst selbst Bass bei „Six in the city“, der Band, aus der sich „Mixtape 65“ nach mehreren Umbesetzungen formierte. Nach längerer Auftrittspause war das Konzert im Haus Eifgen für „Mixtape 65“ ein Neustart. „Wir haben viel geprobt und mussten uns neu finden – haben sehr lange einen Schlagzeuger gesucht“, sagte Maic Plaga (Gitarre).

Plaga sowie Ralf Wiese (ebenfalls Gitarre), Andreas Pitzler (Schlagzeug), Matthias Schiffner (Bass), Lena Tillmanns, Dirk Esgen (beide Gesang) und Volker Flatten (Keyboards) bilden in dieser Besetzung seit etwas mehr als zwei Jahren die Band „Mixtape 65“. „Wir haben nach einer passenden Location für den Neustart gesucht. Über Michael Mohr entstand die Idee, ins Haus Eifgen zu gehen“, erzählt Plaga: „Wir sind total happy, dass wir das unterstützen können und hier mit dieser tollen Technik spielen können.“ Und Lena Tillmanns fügte hinzu: „Wir machen als Wermelskirchener etwas für Wermelskirchen.“ Gemeint war: Bei freiem Eintritt „ging“ wie üblich der Hut herum – den Inhalt steckten sich die Musiker jedoch nicht in die eigenen Tasche, sondern spendeten ihn an den Kult-in-Wk – knapp 1000 Euro, die Schatzmeister Michael Mohr auf das Vereinskonto verbuchen kann.