Neuer Seniorenbeirat in Wermelskirchen : „Wir Senioren brauchen mehr Gehör“

Er will den Dabringhausern im Seniorenbeirat eine Stimme geben: Klaus Flanhardt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Er will ein Dabringhauser für Dabringhausen sein: Klaus Flanhardt engagiert sich im Seniorenbeirat – weil er kein Typ sei, der die Beine hochlegt.

Klaus Flanhardt saß damals mit Freunden im Café Stumpf in Dabringhausen. Ein Büttenredner war eingekauft worden, um im Karneval im Dorf für Stimmung zu sorgen. Als Flanhardt die Höhe des Honorars aufschnappte, befand er: „Also das können wir doch auch selber.“ Im nächsten Jahr stand er in der Bütt. Klaus Flanhardt lacht gut gelaunt: Er sei lange dabei geblieben – bis er schließlich zweiter Vorsitzender der Karnevalisten in Dabringhausen wurde. „Ich hatte immer ein großes Mundwerk“, sagt er und lacht.

Und deswegen bietet er sich als Gesprächspartner an, als Vermittler und einer, der Verantwortung übernimmt – seit zehn Jahren auch im Seniorenbeirat. Er sei keiner, dem es schwerfalle, Missstände anzusprechen und hartnäckig zu bleiben. „Wir haben vor vier Jahren mit Vertretern aus dem Rathaus ein Geh-spräch in Dabringhausen gehabt“, erinnert er. Damals sei eine ganze Liste an Missständen notiert worden. Manches sei erledigt worden, vieles aber liegen geblieben. „Seit damals frage ich in jeder Sitzung des Seniorenbeirats, was aus der Liste geworden ist“, sagt Flanhardt, „und ich werde weiterfragen.“

Info Konstituierende Sitzung findet Ende August statt Beirat Fünf der neun Mitglieder des neuen Seniorenbeirats wurden zum ersten Mal in das Gremium gewählt. Vier Vertreter machen weiter. Sie treten ihre Arbeit offiziell während der konstituierenden Sitzung am 24. August im Rathaus an. Pläne Dann macht der Beirat auch einen Vorsitzenden unter sich aus. Zwei Tage später finde eine erste Arbeitssitzung statt, sagt Klaus Flanhardt.

Das hat auch damit zu tun, dass sich der heute 79-Jährige als Vertreter der Dabringhausener im Seniorenbeirat versteht. „Es ist wichtig, dass wir nicht nur Vertreter aus der Innenstadt haben“, sagt er, „auch in Dabringhausen und Dhünn haben die Senioren Bedürfnisse.“ Also sucht er das Gespräch, hört genau hin und würde sich für die Zukunft auch eine Sprechstunde des Seniorenbeirats in Dabringhausen wünschen. „Mit Politik habe ich nichts am Hut“, sagt er, „aber auch als Seniorenbeirat können wir doch Dinge verändern.“ Wäre da nur nicht sein Eindruck, dass Politik und Verwaltung dem Seniorenbeirat nicht genug Gehör schenken. „Ich wünsche mir wirklich, dass man uns besser zuhört“, sagt er, „dass wir ernst genommen werden. Schließlich sind wir ein gewähltes Gremium.“ Mit diesem Wunsch trete er die nächste Wahlperiode an. Die Senioren lägen ihm einfach am Herzen – zumal er ja längst selber einer sei. „Alles hat seine Zeit“, sagt er, „und heute möchte ich mich für die Senioren einsetzen.“

Als Klaus Flanhardt 1972 mit seiner Frau in Dabringhausen baute, da begannen die beiden, Kontakte zu knüpfen. „Dabringhausen war für uns eine der besten Entscheidungen unseres Lebens“, sagt er, „wir fühlen uns hier sehr wohl.“ Sie gingen in den Turnverein, später zum Karneval. Als die beiden gemeinsamen Kinder erst in den Kindergarten und dann in die Schule kamen, engagierte sich Flanhardt als Elternvertreter.

Er sei einfach kein Typ, der die Beine hochlege. „Dafür bin ich auch zu vielseitig“, sagt er. Ob Basteln mit den Enkeln, Skat-Spielen mit seinen Freunden oder die gemeinsamen Reisen mit seiner Frau nach Frankreich: Klaus Flanhardt ist dabei. In Frankreich erlebten sie schon beim ersten Besuch 1984 so eine herzliche Gastfreundschaft, dass sie beschlossen, sich für die Städtepartnerschaft mit Loches einzusetzen. Seit zwölf Jahren agiert Klaus Flanhardt nun an der Spitze des Vereins, organisiert Begegnungen zwischen Menschen aus Loches und Wermelskirchen, lädt zu Veranstaltungen und Vorträgen ein und pflegt enge Freundschaften nach Loches.