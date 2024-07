Vereinsleben in Wermelskirchen Judo-Club hat Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch verabschiedet

Mit verschiedenen Partnern aus unterschiedlichen Berufen, die täglich mit der Kinder- und Jugendarbeit betraut sind, wurde dann ein Schutz- und Präventionskonzept erstellt. Dieses orientiert sich zum einen an den Leitplanken des LSB NRW und auch an dem Schutzkonzept des Nordrhein-Westfälischen Judo-Verbandes. Den Fokus haben die Verantwortlichen auf die konkreten Belange des JCWK gelegt und in ihren Augen „ein übersichtliches und prägnantes Dokument“ entwickelt.