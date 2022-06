Hospize Wermelskirchen/Radevormwald/Remscheid : Qualifizierung zur Kindertrauerbegleitung

Wermelskirchen/Radevormwald/Remscheid 14 Mitarbeiter und drei Koordinatorinnen von drei ambulanten Hospizen absolvierten erfolgreich ein 80-stündiges Seminar, das sich der Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher beschäftigte.

14 Mitarbeiter der ambulanten Hospize Radevormwald, Remscheid und Wermelskirchen haben die Qualifizierung zur Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher abgeschlossen. Die elf ehrenamtlichen Mitarbeiter und die drei Koordinatorinnen Andrea Fürst, Anja Labensky und Anke Stolz lernten in dem 80-stündigen Seminar, wie Kinder in den verschiedenen Altersgruppen trauern und wie man sie in diesem Prozess unterstützen kann. Mit dem Abschluss der Fortbildung ging ein langgehegter Wunsch der drei Hospize in Erfüllung, berichtet Anke Stolz (Wermelskirchen).