Unfall in Dabringhausen : Mit zwei Promille im Blut die Kurve nicht bekommen

Unfall in Dabringhausen

Dabringhausen Diese kurvenreiche Strecke wird ein 50-jähriger Autofahrer aus Schalksmühle in schlechter Erinnerung behalten: Er prallte auf der Kreisstraße 18 vor einen Baum.

Der Mann war am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der die Hilgener Straße Richtung Dabringhausen unterwegs und fuhr etwa 300 Meter vor Rausmühle in einer Linkskurve geradeaus weiter, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte vor einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Eine Streifenwagenbesatzung hatte zufällig den verunglückten Smart entdeckt. Der Fahrer machte laut Polizei einen desorientierten und stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt.