Kabarett in Wermelskirchen Bei Fatih Çevikkollu hat es „Zoom“ gemacht

In „Zoom“ erzählt Fatih Çevikkollu die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“ So fasst der Kabarettist die Botschaft seines aktuellen Programms, mit dem er am kommenden Freitag, 26. April, um 20 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) in der Kattwinkelschen Fabrik gastiert.