Kultur in Wermelskirchen Sänger gesucht – Riesen-Chor singt Verdis „Requiem“

Im konkreten Fall des Verdi-Requiems – „es ist ein sehr anspruchsvolles Werk“, bemerkt Stefanie Schüller – sollten die Sänger, die am Mit-Sing-Projekt interessiert sind, bereits ein gewisses Maß an Erfahrung im Chorsingen mitbringen. „Wir starten am Donnerstag, 11. April, im Gemeindehaus am Markt, die erste Probe beginnt um 19.30 Uhr. Vielleicht ist es nicht verkehrt, ein paar Minuten früher zu kommen, dann können die ersten Fragen geklärt werden“, schätzt Stefanie Schüller ein. Wichtig sei, möglichst regelmäßig an den Proben teilzunehmen. „Die finden immer donnerstags statt. Dazu ist es obligatorisch, am Probenwochenende vom 25. bis 27. Oktober in Wuppertal teilzunehmen sowie an allen darauffolgenden Proben bis zum Konzert“, stellt Stefanie Schüller klar.