Neues aus dem Freibad Dabringhausen : Mit Photovoltaik im Freibad wird Betreiberverein unabhängig

An diesem Hang wird die Anlage montiert. Ralf Magney und Volker Niemz beraten, wie die vielen Fundamentblöcke am besten gesetzt werden. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen In Dabringhausen wird eine große Anlage aufgebaut. Mit dem Biomasse-Heizkraftwerk und dieser neuer Photovoltaikanlage ist der Verein autark.

Die aktuelle Entwicklung zeige, dass der Betreiberverein „alles richtig gemacht“ habe. „Wir haben von Anfang an in erneuerbare Energie und Photovoltaik investiert. Das ist nachhaltig und sichert uns vor allem die Versorgung in der Saison.“ Denn die vergangenen Sommer hätten gezeigt, dass das Freibad 150 bis 200 Euro täglich an Stromkosten aufbringen musste. „Angesichts der weltweiten Energiekosten-Explosion wären das aktuell sicher 250 Euro.“ Darum sei das Freibad früh seinen eigenen Weg gegangen, um auch von Gas unabhängig zu werden.