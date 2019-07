Die 13. Kinderstadt ist gestartet : Hier werden Ferienträume wahr

Foto: Moll, Jürgen (jumo) 8 Bilder Jetzt regieren die Kinder in der Katt.

Wermelskirchen Magie lernen, Skateboard fahren, zwei Wochen lang Feuerwehrmann sein: In der Kinderstadt in der Kattwinkelschen Fabrik werden Kinderträume wahr. Am gestrigen Montag ist die beliebte Sommerferien-Veranstaltung gestartet, die Freude bei den 219 Teilnehmern war deutlich zu spüren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kaum waren die ersten Rundgänge vorbei, schon rannten die Kinder in alle Richtungen los: Sie buddelten im Sand, bastelten bunte Traumfänger und bewachten mit der gebührenden Ernstahftigkeit die Flammen in der Feuertonne am Gelände. 20 Stationen gibt es dieses Mal für die Kinder, neu sind die Roll- und Skatewerkstatt, das Magie-Zelt und der Bauspielplatz für angehende Architekten. Auch das Essen bereiten die Teilnehmer dieses Mal zusammen mit Köchen zu. Dabei gibt es nur eine Regel – es wird frisch gekocht, Tiefkühlkost ist in der Kinderstadt streng verboten. Weitere Bilder von der Eröffnung gibt es unter www.rp-online.de/wermelskirchen

(vima)