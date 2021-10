Städtische Arbeiten in Wermelskirchen : Mit heißem Zuckerwasser gegen das Straßenunkraut

Wermelskirchen Mit heißem Dampf geht die Stadt nicht nur gegen Unkraut vor, sondern auch gegen die Herkulesstaude und den Eichenprozessionsspinner.

So mancher wird interessiert zugeschaut und sich gefragt haben, ob die Stadt nun mit giftigen Unkrautvernichtungsmitteln die öffentlichen Flächen bearbeitet. Die „Schaumteppiche“ waren in den vergangenen Tagen jedenfalls in der Innenstadt nicht zu übersehen. „Wir nutzen kein Gift zur Unkrautbekämpfung“, widerspricht Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, solchen Gedanken. „Es ist überhaupt kein Unkrautmittel, sondern nur heißer Dampf.“ Seit einigen Jahren schon kommt eine beauftragte Firma und sorgt dafür, dass im Straßen- wie auch Friedhofsbereich das Unkraut nicht wuchert. Zuvor hatte der Bauhof in einer Projektphase verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie man am besten gegen die „Wildkräuter“ vorgehen könnte. Ergebnis: Mit Heißdampf erzielt man den größten Erolg. „Es sind Pflasterfugen, Hausecken, Poller oder Verkehrsschilder, wo der Dampf eingesetzt wird“, so Drescher. „Überall dort, wo kein Fußgänger hergeht und somit das Unkraut wuchern kann.“