Haus Eifgen in Wermelskirchen Mit Dudelsack und ohne Schottenrock

Die auch als Highland Bagpipes bekannten Instrumente mit dem urtypischen näselnd-quäkenden Klang kamen beim Publikum sehr gut an, das begeistert mitklatschte, jubelte und pfiff, als die beiden ein furioses Solo hinlegten, in das zunächst James Lindsay am Kontrabass einstieg, dann von Ewan Robertson am Cajon rhythmisch begleitet wurde, ehe Megan Henderson ihre Geige beiseite legte, an den Bühnenrand trat, um eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Etwas später, unter dem riesigen Jubel des Publikums, trat sie wieder einen Schritt zurück, schnappte sich erneut ihre Geige, und die komplette Band spielte sich in einen echten Rausch.